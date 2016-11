PRF intensifica fiscalizações nas rodovias em “Operação Finados”

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia a noite desta terça-feira (1º) e segue até a quarta-feira (2) a “Operação Finados” nas rodovias federais de Rondônia, com reforço da fiscalização, aumento no número de agentes e intensificação de blitze para coibir crimes no trânsito.

De acordo com a PRF, anualmente no feriado de 2 de novembro, cresce o fluxo de veículos e de passageiros nas rodovias federais e muitos acabam fazendo a combinação errada ao consumir bebidas alcoólicas e pegar a direção de veículos. Esse é um dos fatores que mais contribui para o aumento da violência no trânsito, com elevado número de acidentes, feridos e mortos, alerta a PRF.

Além de aumentar o número de agentes nas rodovias, PRF afirma que fará fiscalização preventiva, blitze educativas e repressivas em pontos estratégicos além dos postos rodoviários. O foco principal será a prevenção de acidentes relacionados à alcoolemia, com realização de comandos e testes de etilômetro (bafômetro). Os policiais estarão atentos também aos excessos de velocidade, uso do cinto de segurança, ultrapassagens indevidas, uso dos faróis, bom funcionamento do sistema de iluminação e sinalização por serem infrações que dão causa a acidentes graves.

Independente da realização deste tipo de ação, a PRF alerta para que cada motorista tenha a consciência de sempre respeitar as normas de trânsito, visando sempre a preservação da vida própria e alheia. A auto conscientização é a chave para tornar o trânsito um local mais sadio e seguro para todos nós.

Nesta terça-feira, 1º de novembro, entraram em vigor os novos valores de multas de trânsito. Por exemplo, para quem for flagrado dirigindo sob efeito de álcool, a multa para essa infração subirá de R$ 1.915,40 para R$ 2.934,70. Em caso de reincidência no intervalo de 12 meses é cobrado o dobro do valor.

De forma geral, os valores das multas tiveram reajuste. Para infração leve, a multa subiu de R$ 53,20 para R$ 88,38; a média foi de R$ 85,13 para R$ 130,16, enquanto a grave aumentou de R$ 127,69 para R$ 195,23; e a gravíssima de R$ 191,54 para R$ 293,47.

Fonte: Assessoria de Comunicação PRF (RO)