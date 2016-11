Roubo com reféns termina com bandidos presos

Um roubo a residência na zona rural de Monte Negro acabou com os dois bandidos presos. Durante a fuga os bandidos capotaram o veículo, uma mulher que foi feita como refém na fuga ficou ferida. O caso aconteceu na manhã da terça-feira (01), na LC-25.

De acordo com informações de testemunhas, os dois bandidos invadiram uma casa na zona rural e renderam uma mulher, durante a fuga a vítima foi feita como refém e colocada dentro de um carro da família. Próximo à cidade de Monte Negro um dos comparsas acabou perdendo o controle do carro e capotou na via vicinal.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu os bandidos em flagrante. A arma utilizada no assalto foi apreendida. Um dos assaltantes ficou bastante machucado e teve que ser atendido por uma equipe de saúde. Já a vítima bastante abalada e com alguns ferimentos também foi conduzida para o hospital e passa bem. O veículo ficou totalmente destruído.

Fonte:Rondoniavip