Sem “Gaúcho”, Vilhena terá novo representante no Rondoniense 2017

Em 2017, a bola volta a rolar pelas competições profissionais em Vilhena. Um novo clube que pretende resgatar os feitos históricos do esporte no município começa a ser projetado para a disputa do Campeonato Rondoniense.

Trata-se do Barcelona FC, time que disputava as competições regionais amadores e que tem como diretores representantes ligados ao esporte amador, mas que conhece atletas talentosos que nunca tiveram oportunidade no futebol profissional.

O projeto consiste em priorizar os jogadores do município e tem como integrantes da direção nomes como de “Cabixi”, Edilsinho e Rocha, jogadores que ficaram conhecidos no VEC.

Sem a presença do ex-cartola do VEC, José Carlos Dalanhol, o “Gaúcho do Milho”, o time “catalão” uniu integrantes dos times amadores para compor a mesa diretora.

José Luiz Pereira é o presidente do Barcelona e seu vice será o colecionador de títulos amadores, o técnico do União, Odelmar João Schabo.

Um café da manhã com a imprensa neste sábado, 5, às 8h30 na Galeria Mirage está marcado para ser apresentado o projeto de fundação do clube e planejamento para 2017.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração