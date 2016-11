DIA DE FINADOS: visitantes lotam cemitério Cristo Rei em Vilhena

Centenas de pessoas visitam o Cemitério Municipal Cristo Rei, em Vilhena, hoje quarta-feira, 2, feriado do Dia de Finados, para homenagear os entes queridos que estão sepultados no local.

Já nas primeiras horas do dia o cemitério estava lotado. Com flores, arranjos e velas, familiares e amigos visitam os túmulos de parentes e conhecidos trazendo um cenário colorido das flores e saudades dos que já partiram.

Na porta do cemitério municipal, comerciantes de flores e velas aproveitam para conseguir um extra no orçamento, e membros de igrejas aproveitam a oportunidade da intensa circulação de pessoas para entregar folhetos e dar uma palavra amiga. Já na parte interna, os parentes participaram de missa em homenagem aos entes queridos sepultados no cemitério.

Segundo informações da administração do Cemitério Cristo Rei, atualmente mais de 40 mil pessoas enterradas no “campo santo”, que foi implantado há mais de 40 anos, e já tem mais 85% da sua área total ocupada.

A expectativa da direção do cemitério e que durante todo o Dia de Finados a movimentação seja intenção no cemitério e que mais de 10 mil pessoas passem pelo local para homenagear os entes queridos que estão sepultados no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia