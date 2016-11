É SÁBADO: estudantes vilhenenses se preparam para o ENEM

Há poucos dias para as provas do Enem, que serão realizadas no sábado, 5, e domingo, 6, estudantes vilhenenses intensificam os estudos na reta final da preparação para o exame.

Para a universitária que cursa Gestão Ambiental, Gabriela Francisca da Silva, 20 anos, as provas do ENEM são novidade, e para se preparar ela optou por vídeo aulas na internet.

“Quero muito fazer Arquitetura, e com a nota do Enem terei a oportunidade de tentar uma vaga em uma faculdade pública ou uma bolsa de estudos e realizar meu sonho”, destacou Gabriela.

A universitária faz parte do grupo de candidatos sabatistas, que guardam o sábado por convicção religiosa. Sobre o tempo de espera para fazer o exame Gabriela, afirmou estar tranquila.

Já a estudante Andressa dos Santos, 17 anos, que também faz o exame pela primeira vez, a oportunidade é de obter experiência. “Curso Técnico em Agropecuária no Instituto Federal de Rondônia, campus Colorado do Oeste, e neste ano vou fazer as provas para buscar por experiência, saber como funciona, pois sonho em cursar veterinária em breve”, explicou Andressa.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação