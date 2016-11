Esquema de terrenos resulta na prisão de mais um vereador e de vice-prefeito em Vilhena

Mais duas pessoas acusadas por envolvimento em esquema de propina para aprovação de loteamentos, em operação realizada pela Polícia Federal (PF), foram presas na manhã desta quarta-feira, 2, em Vilhena.

Tratam-se do vereador Marcos Cabeludo (PHS) e o vice-prefeito Jacier Dias (PSC). O parlamentar foi preso na casa dele, no bairro São José, e o vice-prefeito no hotel que administra, no bairro Jardim América.

Não há informações mais detalhadas a respeito do envolvimento do vereador e do vice-prefeito no esquema, mas suspeita-se que os lotes foram registrados em nomes de “laranjas”.

Os agentes federais também cumpriram mandados de busca e apreensão de documentos nas casas de ambos.

À PF, Marcos Cabeludo foi acompanhado pelo advogado José Francisco, e Jacier Dias pela advogada Vera Paixão. O Extra de Rondônia acompanha o caso.

VEREADORES PRESOS

Semana passada, na mesma operação, a PF prendeu os vereadores José Garcia (DEM), Junior Donadon (PSD), Vanderlei Graebin (PSC) e Carmozino Taxista (PSDC). Outros dois – Jairo Peixoto (PP) e Marta Moreira (PSC) – estão com prisão decretada. Eles são considerados foragidos da justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Elilson Fabiano