Motoqueiro fica em estado grave após bater na traseira de carreta estacionada

O grave acidente ocorreu por volta das 23h45 desta terça-feira, 1, na Avenida Antônio Quintino Gomes, bairro Jardim América, em Vilhena.

A vítima, o motociclista Wiliam César Aquino trafegava numa Honda Biz, placa NDU-8916, sentido Cuiabá quando colidiu na carreta estacionada.

O motoqueiro quebrou uma perna e teve um corte profundo e quando foi atendido saia muito sangue pela boca e estava inconsciente caído quando os bombeiros chegaram e o socorreram rapidamente ao hospital.

A perícia esteve no local e registrou imagens a fim de apurar as causas do acidente.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia