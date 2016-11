Presos, Jacier Dias garante colaborar com a PF e “Cabeludo” disse que só fala em Juízo

O vereador Marcos Cabeludo (PHS), preso na casa dele por agentes da Polícia Federal (PF) no bairro São José, na manhã desta quarta-feira, 2, através de seu advogado José Candido Francisco, disse que irá falar apenas em Juízo.

“Cabeludo” teve prisão preventiva pedida pelo delegado Flori Cordeiro Miranda Junior, no qual foi deferida pelo magistrado.

Pesa contra Marcos Cabeludo participação no esquema de extorsão contra um empresário do ramo imobiliário. Neste momento o Edil está na sede da Polícia Federal. E, aguarda a transferência para a Casa de Detenção.

O vice-prefeito Jacier Dias (PSC), foi preso no hotel de sua propriedade no bairro Jardim América.

A advogada Vera Paixão acompanhou Jacier até a Sede da PF, depois saiu. Porém, em conversa extraoficial com delegado flori, falou a reportagem do Extra de Rondônia, que Jacier Dias se manifestou em colaborar com a justiça e falar tudo que sabe.

Contudo, apenas após o almoço, os detidos serão interrogados oficialmente pelos delegados que estão à frente das investigações.

Além disso, foi confirmado pelas autoridades policiais que saiu uma segunda prisão preventiva contra os vereadores Vanderlei Graebin (PSC) e Carmozino Alves (PSDC), que já estão presos.

A reportagem do Extra de Rondônia acompanha o caso. Mais informações a qualquer momento.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia/Elison Fabiano