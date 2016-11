Rapaz é detido em ônibus após mulher reclamar que estava sendo bolinada

Felipe Dias Ferreira foi detido por agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no começo da tarde desta quarta-feira, 2.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Felipe viajava num ônibus interestadual e tinha como destino a cidade de Rio Branco – Acre.

Uma mulher que viajava ao lado de Felipe disse ao motorista que estava dormindo e acordou com o rapaz passando as mãos em suas partes intimas.

Com isso, o motorista parou no Posto da PRF em Vilhena e falou com os patrulheiros o que havia acontecido.

Quando os agentes entraram no coletivo, e pediram para ele sair para conversarem, o jovem tentou fugir correndo, mas foi contigo pelos policiais.

Segundo o suspeito, falou à reportagem que não estava assediando a mulher, ele apenas esbarrou seu pé no pé dela, e ela pensou que ele estava mexendo com ela. Quanto ao tentar fuga, disse que ficou assustado ao ver os policiais, e ainda não sabia do que se tratava.

Porém, diante dos fatos, o jovem foi levado para a delegacia de Polícia Civil para se explicar ao delegado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia