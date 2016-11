Ação Social e missa marcam Dia dos Finados em Colorado

Centenas de pessoas passaram pelo Cemitério Municipal de Colorado do Oeste nesta quarta-feira, 01, o dia foi de homenagens, missa e ação social.

No período da manha os visitantes participaram da tradicional missa organizada pela Igreja Católica. E durante todo o dia jovens e crianças pertencentes aos clubes Aventureiros Tesouros do Rei e Desbravadores Sentinelas do Cone Sul, executaram o projeto “Balsamo” que visa atender as necessidades da comunidade com ações sociais.

Em uma tenda montada nas proximidades ao cemitério, o grupo, ofereceu aos que passavam pelo local o serviço de aferição de pressão arterial e água. O momento também foi de evangelização, pois folhetos com mensagens bíblicas também foram entregues.

A data também foi uma oportunidade para os comerciantes que aproveitaram para vender flores e velas, aos que desejavam homenagear seus entes queridos sepultados no local.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia