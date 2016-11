Câmara de Vilhena encerra sessão sem analisar nenhum projeto por falta de quórum

Por falta de quórum, a sessão extraordinária desta quinta-feira, 3, foi encerrada em menos de 30 minutos de iniciada sem que os projetos em pauta fosse apreciados na Câmara de Vilhena.

Pelo regimento interno do Legislativo local, para que haja quórum para a sessão são necessários seis parlamentares, além do presidente Célio Batista. Neste caso, Célio só participa dentro do critério de desempate.

A medida, atípica em Vilhena, ocorreu devido à prisão do vereador Marcos Cabeludo (2º secretário na Mesa Diretora), que aconteceu nesta quarta-feira, 2, e a suspensão da posse da suplente Antônia Elza de Oliveira Magalhães, a popular Elza da Saúde.

Em entrevista à imprensa, a diretora Legislativa, Vitória Celuta, explicou que tudo ficará parado na Casa de Leis, no relativo à aprovação de projetos, até que o plenário tenha o número legal de parlamentares. Assim, matérias consideradas urgentes, enviadas pelo Executivo, não podem ser deliberadas e somente serão lidas.

De acordo com Celuta, nos próximos dias deve ser convocado suplente Hernando Lucena, em decorrência da desistência do também suplente Claudevil Crivelaro, o popular “Tuti”.

Na pauta da sessão de hoje, estavam projetos do Executivo solicitando aprovação de prorrogação do prazo de contratação de profissionais médicos, créditos adicionais suplementar por excesso de arrecadação e autorização de transferências de dotação orçamentárias.

Texto e foto: Assessoria