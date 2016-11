Caravana da produtividade visita Vilhena para contribuir com a pecuária de RO

O município de Vilhena será visitado no dia 3 de novembro pela Caravana da Produtividade, iniciativa da Merial Saúde Animal em parceria com DSM Tortuga, Dow AgroSciences, JBS e Volkswagen, cinco empresas líderes em suas áreas de atuação, que se juntam para realizar uma ação inédita e inovadora, que objetiva contribuir para impulsionar a produtividade das cadeias produtivas da pecuária de corte e de leite.

A Caravana da Produtividade traz conhecimento e capacitação técnica em saúde, nutrição, manejo de pastagens e gestão aos pecuaristas da região.

A Caravana da Produtividade 2016 tem cinco unidades móveis simultaneamente, compostas por técnicos das empresas participantes em pick-ups VW Amarok, que visitam 136 cidades em 19 estados, rodando 72 mil km e cobrindo regiões que concentram 80% do rebanho bovino brasileiro. A interação com os produtores é outro diferencial do projeto. No total, serão realizadas 480 visitas técnicas a pecuaristas e a 200 revendas agropecuárias.

Trata-se de um expressivo crescimento em relação à primeira edição da iniciativa que, em 2015, teve três unidades móveis que visitaram 12 estados, passando por 78 cidades e rodando 29.393 km. A ação atingiu mais de 5 mil pecuaristas e foram realizados eventos com 114 revendas agropecuárias.

Neste ano, o objetivo é impactar diretamente mais de 5,5 mil pecuaristas, donos de mais de 200 mil cabeças de gado (corte e leite). São criadores de todos os perfis, incluindo pequenos e médios, que carecem de novas tecnologias em saúde, nutrição, genética e gerenciamento para produzir mais e melhor.

“A Caravana da Produtividade foi concebida para impulsionar o desenvolvimento da pecuária a partir da troca de informações técnicas entre os criadores e as equipes das empresas parceiras da iniciativa. Nosso papel vai muito além do fornecimento de produtos e soluções. Precisamos estar mais presentes no campo, ao lado dos pecuaristas, oferecendo conhecimento inovador e assistência técnica de qualidade, contribuindo para alavancar a produtividade e, consequentemente, o resultado econômico das cadeias produtivas de carne e de leite”, destaca Pedro Bacco, diretor da Área de Negócios de Grandes Animais da Merial Saúde Animal, empresa idealizadora do projeto.

“A Caravana da Produtividade é uma excelente iniciativa para melhorar a vida das pessoas, através da ciência. Faz parte dos princípios da DSM, com a marca Tortuga, promover um trabalho muito grande de extensão rural. A Caravana é uma ação que permite o contato com milhares de pecuaristas, em todas as regiões do país, sendo uma excelente iniciativa para levarmos informações, tecnologias e ferramentas que farão a atividade pecuária mais eficiente”, destaca Juliano Sabella, diretor de Marketing da DSM Tortuga.

“O produtor rural é um dos mais importantes clientes de picapes médias no mercado nacional. E, ao colocar a Volkswagen Amarok como veículo oficial de um evento desse porte, certamente criamos uma ótima oportunidade para reforçar, na prática, toda a robustez e tecnologia da Amarok, que é uma das picapes mais inovadoras do mercado nacional e que conta com uma série de recursos exclusivos na categoria”, afirma o gerente executivo de Comerciais Leves da Volkswagen do Brasil, Ricardo Casagrande.

“Iniciativas como a Caravana da Produtividade são importantes para levar conteúdo técnico e novas tecnologias aos pecuaristas que não usam todas as ferramentas disponíveis a seu favor. É necessário abrirmos no setor espaço para esse tipo de discussão, que influencia diretamente a produtividade e a rentabilidade do produtor”, destaca Felipe Daltro, gerente de Marketing da Linha Pastagem da Dow AgroSciences.

“A Caravana da Produtividade une os participantes da cadeia da carne bovina. São parceiros de áreas complementares, falando diretamente aos pecuaristas e passando a mensagem da importância da qualidade na produção. Para a JBS, a iniciativa é importante também para aproximar ainda mais a empresa dos pecuaristas – especialmente daqueles que não têm contato frequente com os frigoríficos. O sucesso na atividade é positivo para todos os envolvidos. É essa a mensagem que queremos passar com a Caravana, um projeto diferenciado que mostra como a tecnologia pode melhorar a produção. Pecuaristas que usam tecnologia produzem com mais qualidade. E quem produz com qualidade merece ser valorizado”, explica Fabio Dias, diretor de Originação da JBS.

Sobre a Merial

Merial é uma empresa líder mundial, voltada à inovação em saúde animal, que fornece uma extensa gama de produtos para prevenção de doenças e cuidado com a saúde e o bem-estar dos animais. A Merial conta com três principais áreas de negócios: animais de estimação, animais de produção e saúde pública veterinária. As soluções da empresa atuam sobre mais de 200 doenças que acometem uma grande variedade de espécies animais. A Merial emprega 6.900 pessoas e opera em mais de 150 países em todo o mundo, com vendas superiores a € 2,5 bilhões, em 2015. A Merial é uma empresa Sanofi. Mais informações acesse: www.merial.com.br, Facebook.com/merialmais; Instagram.com/merialbrasil

Autor e foto: Plínio Varoni