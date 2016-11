Carro e moto colidem no centro de Vilhena e uma pessoa é hospitalizada

Acidente envolvendo um carro Toyota Corolla com placas de Comodoro e uma moto Honda Biz C-100, com placas de Cerejeiras, ocorreu na tarde desta quinta-feira, 3, no centro de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora do automóvel disse que trafegava pela Avenida Liberdade sentido 5º BEC, quando ao chegar no cruzamento com a Rua Marques Henrique, estava com a seta ligada indicando que ia acessar a via sua esquerda sentido BR-364, neste momento foi atingida pelo motoqueiro, que seguia atrás.

Na colisão, o condutor da moto sofreu algumas escoriações. Ele foi socorrido ao pronto-socorro do Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia