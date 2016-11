Chacareiro mergulha em rio embriagado, bate com cabeça em pedra e pode ficar tetraplégico

O caso foi registrado na tarde desta quarta-feira, 2, no Setor de Chácaras Piracolino, em Vilhena.

Segundo informações de pessoas próximas ao chacareiro, Arsênio Rouber, de 57 anos, estava com reunido com amigos e após ingerir bebidas alcoólicas resolveu dar um mergulho no rio.

A vítima ao se aventurar saltando de um trampolim bateu com a cabeça numa pedra e foi socorrida em estado grave ao Hospital Regional, onde em seguida foi transferida para Cacoal.

Os vizinhos falaram ao Extra de Rondônia que o agricultor corre risco de ficar tetraplégico, pois depende de uma cirurgia de urgência, mas os familiares não encontraram vaga em Cacoal e tentariam em Porto Velho.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração