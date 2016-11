Defesa Civil alerta sobre fortes tempestades em Vilhena e Cone Sul nesta quinta

A Defesa Civil emitiu uma alerta para possíveis eventos meteorológicos, classificados como tempestade. Os eventos poderão ser caracterizados por chuvas entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia e ventos entre 17-27 m/s (61-99 Km/h), incidência de descargas elétricas e granizo, no sudeste e sudoeste rondoniense.

O nível de severidade é perigo, ou alerta laranja. A graduação da severidade adotada pelo Instituto Nacional de Meteorologia – INMET vai de verde, sendo o menor grau, amarelo, laranja e vermelho, o maior grau. A área compreende os seguintes municípios: Alta Floresta D’oeste, Cabixi, Cacoal, Cerejeiras Colorado D’oeste, Corumbiara, Espigão, Jaru, Ji-Paraná, Nova Brasilândia D’oeste, Ouro Preto, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, Santa Luzia D’oeste, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Alvorada D’oeste, Alto Alegre dos Parecis, Novo Horizonte D’oeste, Castanheiras, Chupinguaia, Governador Jorge Teixeira, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Nova União, Parecis, Pimenteiras D’oeste, Primavera, São Felipe, São Francisco do Guaporé, Seringueiras, Theobroma, Urupá e Vale do Paraíso.

Considera-se risco de corte de energia elétrica e queima de eletrônicos, risco de queda de galhos de árvores e de estruturas como telhados, placas publicitárias e moradias precárias, além de alagamentos e incidência de descargas elétricas. Recomenda-se à população adotar medidas de prevenção durante os eventos como proteger-se em local abrigado, longe de janelas, evitar utilizar telefone, desconectar da tomada aparelhos elétricos e eletrônicos bem como suas antenas.

Na impossibilidade de se abrigar em casa deve-se evitar ficar próximo de placas, árvores, postes e objetos que possam ser arremessados. Em locais abertos, deve-se se agachar com os pés juntos e abraçando as pernas. Recomenda-se aos órgãos municipais de Defesa Civil e as prefeituras municipais manterem atualizados cadastros de recursos necessários às medidas de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais.

Às Organizações Bombeiro Militares da área em questão, recomenda-se atenção para possíveis ações de socorro. Início do Alerta: 03/11/2016, 00h00minh. Fim do Alerta: 03/11/2016, 23h59min.

Fonte: INMET Felipe Santiago Pimentel – CEL BM