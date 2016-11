Justiça determina afastamento de vereador e vice-prefeito; Câmara convoca suplente

A Justiça determinou a suspensão do exercício da função pública e o afastamento do cargo do vereador Marcos Cabeludo (PHS) e do vice-prefeito Jacier Dias (PSC).

Em ofício enviado na manhã desta quinta-feira, 3, ao Poder Legislativo, o Juiz de Direito Fabrício Amorin de Menezes ressaltou que o cumprimento deve ser de forma imediata.

Marcos Cabeludo e Jacier Dias foram presos nesta quarta-feira, 2, acusados de envolvimento em esquema de propina para aprovação de loteamentos na Câmara.

O advogado Carlos França, assessor jurídico do Legislativo, explicou que a Câmara cumpriu a determinação judicial e o suplente de Marcos Cabeludo foi convocado. Trata-se de Francis Jones de Menezes Godoy, que já tomou ciência da convocação. Ele deverá tomar posse na sessão ordinária da próxima terça-feira.

Além de Godoy, já foram convocados os suplentes Helena Maria Rodrigues de Queiroz (Leninha do Povo), Vera Lucia Borba (Vera da Farmácia), Heloisa Bueno Matiello José Cândido Gonçalves de Espíndula e Antônia Elza de Oliveira Magalhães (Elza da Saúde). A posse dos dois últimos, entretanto, foi suspensa por determinação judicial.

Os suplentes substituem as vagas deixadas pelos vereadores afastados José Garcia (DEM), Junior Donadon, Vanderlei Graebin (PSC), Carmozino Taxista (PSDC), Jairo Peixoto (PP) e Marta Moreira (PSC), os quatro primeiros presos e os dos últimos foragidos.

Texto: Extra de Rondônia

Informações: Assessoria

Fotos: Extra de Rondônia / Assessoria