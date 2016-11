PRE detém suspeitos e apreende 22 peças de palmito in natura

A apreensão de 22 peças de palmito ocorreu no último dia 30, pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) no Posto de Fiscalização na BR-435, rodovia que liga a BR-364 a Cerejeiras.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo VW Santana de cor azul, placa ABP-9610/Vilhena, encontrava-se com a suspensão bem rebaixada indicando que estava com excesso de peso.

Com isso, foi abordado pelos policiais rodoviários e, em revista foi encontrado no porta malas 22 peças de palmito in natura.

De acordo com os ocupantes do veículo que não tiveram seus nomes divulgados, eles retiraram os palmitos da reserva indígena Felipe Camarão, antiga Sabanê. Além disso, havia três machados e três facões no automóvel.

Diante dos fatos, os suspeitos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde provavelmente responderão por crime ambiental – Lei 9.605/98- Artigo 54.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia