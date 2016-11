Prefeito acusado de forjar licitação e superfaturar obras será ouvido na DPC

O prefeito de Chupinguaia, Vanderlei Palhari (PMDB), vai ser ouvido na Delegacia de Polícia Civil (DPC) de Vilhena.

Ele foi intimado para comparecer à DPC na próxima quarta-feira, 9, momento em que será ouvido pelo delegado de plantão.

Palhari terá a oportunidade de esclarecer alguns supostos crimes administrativos praticados por ele à frente da prefeitura municipal.

O chefe do executivo é acusado de forjar licitações e superfaturar obras. Uma delas refere-se à construção de um barracão de uma escola no valor de R$ 99 mil. A empresa responsável pela obra seria do ex-secretário municipal Aparecido Alves dos Santos, o popular “Cido”.

Fontes do Extra de Rondônia garantem que tem partes desaparecidas no processo.

FATURAMENTO DE 400%

A polícia descobriu outro caso de suspeita de irregularidade na execução de obra pública na gestão de Vanderlei Palhari.

Desta vez, trata-se da pavimentação e calçamento da Rua Edson Alexandre Vieira, entre as avenidas 25 e XV de Novembro.

De acordo com laudo pericial na obra há várias situações que precisam ser explicadas, incluindo superfaturamento de 400% na aquisição de produtos.

A vistoria dos peritos constataram, além do abandono da obra, pelo menos duas fraudes na planilha de execução da obra. Em função das suspeitas, a polícia pediu o afastamento do prefeito do cargo.

Segundo o apurado, ao deixar inconcluso o serviço acabou acontecendo a deterioração do que já estava pronto, desperdiçando verbas que haviam sido investidas. Quanto às fraudes ficou constatada a inclusão de serviços não realizados na planilha do empreendimento, além do pagamento de produtos, como cascalho, a preços muito acima do mercado.

De acordo com o relato pericial, enquanto o preço do produto na praça não passava de R$ 6,00 por metro cúbico, a prefeitura de Chupinguaia pagou ao fornecedor R$ 21,00 pela mesma quantidade do material.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia