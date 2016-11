Rosani Donadon conquista R$ 1 milhão para construção de escola em parceria com Expedito Netto

A prefeita eleita do município de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) visitou em Brasília o deputado federal Expedito Netto (PSD) para solicitar recursos ao maior município do Cone-sul de Rondônia.

O encontro aconteceu no gabinete do parlamentar rondoniense, que a recebeu com uma boa notícia.

O deputado federal confirmou para Vilhena uma emenda no valor de R$ 1 milhão que será destinada para a construção de uma escola municipal. O recurso necessita de uma contrapartida de R$ 300 mil do poder público municipal, que será confirmado por Rosani assim que ela assumir o mandato.

De acordo com o plano gestor desenvolvido pela primeira prefeita eleita da história de Vilhena, a instituição de ensino será construída no bairro Cristo Rei. “Trata-se de um bairro polo, que atende algumas regiões ainda pouco assistidas pela prefeitura. Entendemos que uma escola naquela região irão facilitar o acesso à educação de muitas crianças, e ainda será um ponto de encontro para ações da comunidade”, frisou Rosani Donadon.

Expedito Netto comentou que a decisão de se construir uma escola municipal partiu das lideranças do PSD em Vilhena, que em conversa com Rosani Donadon optaram pelo investimento em educação. “Nosso planejamento está muito bem organizado para que todas as áreas de atuação do município sejam assistidas de forma coerente. A parceria com o deputado Expedito Netto é de suma importância para que possamos concretizar nossas ações”, arremata Rosani.

