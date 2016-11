Só na Bença e Juliana Roque conversam sobre prioridades para Pimenta Bueno

Nas visitas que têm realizado na região da Zona da Mata, o deputado estadual Só na Bença reuniu-se com a prefeita eleita de Pimenta Bueno, Juliana Roque (PSB), e conversaram sobre as prioridades da próxima gestão municipal.

Inicialmente, o deputado Só na Bença parabenizou-a pela eleição e reafirmou o compromisso que tem com a população de Pimenta Bueno. “Essa reunião sela o compromisso que tenho com o desenvolvimento socioeconômico do município e, no momento, temos que alinhar as propostas de trabalho”, disse.

Ele destacou que, encerradas as eleições, se desfaz o palanque do pleito eleitoral e inicia o comprometimento com a proposta de governo apresentada aos eleitores. “Vamos trabalhar juntos”, ressaltou Só na Bença.

Juliana Roque destacou a importância do trabalho do deputado Só na Bença para Pimenta Bueno: “ele tem sido um grande parceiro da gestão municipal e, com a crise financeira que o País atravessa, é preciso que as emendas parlamentares sejam direcionadas para investimentos prioritários”.

A prefeita eleita comentou que o município é privilegiado pelas presenças dos deputados Só na Bença (PMDB) e Cleiton Roque (PSB) na Assembleia Legislativa: “somos privilegiados por termos dois representantes na Assembleia e sei que eles não medirão esforços para ajudar a população de Pimenta Bueno”.

“Tenho destinado diversos recursos aos municípios da Zona da Mata, em especial, Pimenta Bueno, com emendas individuais e conjuntas, além das indicações encaminhadas ao governador Confúcio Moura (PMDB) e continuarei contribuindo no exercício do atual mandato; a prefeita Juliana Roque e a população podem contar com o deputado Só na Bença”.

Autor e foto: Assessoria