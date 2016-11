Vilhenense perde a vida em grave acidente em Cáceres MT

Na manhã deste feriado de quarta feira, 02/11, por volta das 07:00 horas, a policia rodoviária federal de Cáceres, recebeu uma informação de um acidente com vítima fatal, ocorrido na BR 070, logo após o Distrito Nova Cáceres (SADIA), na segunda curva.

Diante da comunicação os policiais acionaram a guarnição do corpo de bombeiros e imediatamente foram pro local do fato, chegando lá constataram a veracidade das informações, encontrando uma carreta boiadeira, Mercedes Benz, de cor prata, placa MJC 1809, conduzida por um cidadão de nome Marcos Antonio, fora da pista, tombada e o outro veículo envolvido no acidente, sendo um Renault Clio, de cor vermelho, placa NDL 1356, de Colorado D’oeste – RO, este conduzido por Marcio Guimaraes dos Santos, aparentemente de 45 anos, que devido a força do impacto, infelizmente não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Segundo informações do condutor da carreta boiadeira, ele trafegava sentido Cuiabá/Cáceres e o Renaul Clio, sentido contrário, sendo que após a curva, sem mais nem menos a vítima invadiu a pista contrária e com isso ocorreu a tragédia, disse ainda que tentou evitar o acidente, mas infelizmente não conseguiu e não sabe dizer o motivo que levou o condutor e invadir a faixa contrária.

Após isso, a PRF entrou em contato com os plantonistas da Policia Civil, que estes por sua vez comunicaram a Politec e foram pro local do fato para realizarem os trabalhos de praxe.

Márcio era morador de Vilhena e estaria retornando ao município após uma viagem de trabalho.

Autor e fotos: Ripanosmalandros / Rota Policial News