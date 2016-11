Atingido por bala, filho de prefeita eleita passa bem e deve receber alta hoje; pais comentam

O jovem Melki Donadon, mais conhecido como “Melkinho”, filho da prefeita eleita Rosani Donadon e do ex-prefeito Melquisedeque Donadon, que foi baleado durante uma tentativa de assalto na manhã de hoje, sexta-feira, 4, passa bem e deve ganhar alta ainda hoje.

Em entrevista ao Extra de Rondônia, MelKinho disse que, apesar do susto, está muito feliz porque não ficou ferido gravemente. “É um alívio”, comentou.

Ele disse que a bala ficou alojada no cóccix, e não vai precisar passar por cirurgia.

Acompanhado dos pais no Hospital Regional de Vilhena, o jovem aguardava a liberação médica para poder ir para casa.

A prefeita eleita de Vilhena, Rosani Donadon, disse que ficou assustada com a notícia que o filho foi baleado, mas estava agradecida a Deus por ele estar bem. “Foi um livramento de Deus. Agradeço a todas as pessoas que mandaram mensagem e se preocuparam com estado de saúde de meu filho; podem ficar tranquilos, pois graças a Deus ele está bem”, agradece.

Melki Donadon também agradeceu o carinho dos vilhenenses por se preocuparem com a saúde de “Melkinho” que está tendo uma rápida recuperação.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia