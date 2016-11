Força Tática prende traficante monitorado por tornozeleira usando menores para vender drogas

Seis pessoas foram conduzidas a delegacia por volta das 22h45 desta quinta-feira, 3, após monitoramento policial a um menor apreendido horas antes comercializando drogas em Vilhena.

O caso aconteceu na Rua 2215, no bairro Alto Alegre, proximidades do ginásio Geraldão.

O cerco policial foi montado após a Força Tática da PM monitorar o menor que foi apreendido horas antes e liberado.

O garoto que chegou a ser buscado pela esposa do seu chefe no crime, Larissa Lima, levou sem saber a polícia até a casa do traficante que cumpre pena com uso de tornozeleira eletrônica.

De casa, Paulo César comandava a venda de entorpecentes. O menor antes teria passado em sua casa na Rua 830, onde pegou uma balança e drogas para devolver ao suspeito de tráfico.

Na casa de Paulo, a policia deu a “batida” e conseguiu encontrar mais drogas, armas, sendo um revólver 38 municiado e um de brinquedo, pés de maconha, dinheiro e produtos de origem duvidosa.

Após o flagrante, os suspeitos ainda tentaram reagir investindo contra os policiais. Foram conduzidos para delegacia Paulo César Alves, o “Mandara” e sua esposa Larissa de Oliveira Lima, Larissa Silva, Weverton, dois menores e o bebê do casal, um menino de pouco mais de um ano.

O bebê foi levado pelo Conselho Tutelar e a Guarda da criança ficou a disposição da justiça.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia