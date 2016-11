Fundação Cultural não vai promover festa de aniversário de Vilhena

Pelo segundo ano consecutivo não será realizada a festa em comemoração ao aniversário de Vilhena. É o motivo para isto é a falta de recursos para a realização do evento.

O município vai completar 39 anos de emancipação político/administrativa, na quarta-feira, 23, e apesar de não ter festa de comemoração será feriado municipal no dia.

A festa seria promovida pela Fundação Cultural de Vilhena (FCV) que através de seu presidente, Anísio Ruas, confirmou em entrevista ao Extra de Rondônia que o evento não será realizado.

Anísio informou que, no entanto, no sábado, 26, será realizada uma edição do projeto “Arte na Praça”, na Praça Ângelo Spadari. Esta será a forma singela de “comemorar” o aniversário da “Cidade Clima de Rondônia”, explicou Anísio.

Nos últimos tempos eventos festivos – caso do revéillon, desfile cívico e carnaval– não foram realizados sob a justificativa de falta de recursos.

Atualmente a Fundação Cultural tem utilizado o orçamento para a realização de outros eventos como a Noite da Seresta. A exemplo do ano passado a falta de recursos financeiro está comprometendo atividades culturais de Vilhena em 2016.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia