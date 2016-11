Homem é detido por posse de arma de fogo e direção perigosa em Vilhena

O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira, 4, na Rua 1505, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a Central de Operação da Polícia Militar, recebeu informação que um homem num carro Fiat Strada de cor branca, placa NCC-6568/Vilhena, estava praticando direção perigosa, e, além disso, estava ameaçando as pessoas com uma arma de fogo.

Uma guarnição foi até ao local e quando chegou havia duas pessoas no veículo, ao receberem voz de parada o condutor empreendeu fuga em alta velocidade, colocando a vida deles e de terceiros em risco. Após intensa perseguição por várias ruas do bairro, o veículo foi interceptado na Rua 1515.

O motorista identificado como Adriano Rogério de Souza, reagiu contra os policiais sendo necessário usar táticas militares para contê-lo.

Em revista no carro foi encontrado uma arma modelo garrucha de marca inelegível, uma faca tipo peixeira, uma garrafa de pinga da marca Velho Barreiro e um notebook.

O condutor apresentava estar embriagado, no qual aceitou fazer o teste do bafômetro, onde apontou 0.74 de teor alcoólico expelido de Ar pelos pulmões. Sendo constatado a embriaguez na direção.

Diante dos fatos, o motorista e o carona identificado como Giovane Vieira da Penha, foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia