Luizinho debate melhorias na segurança pública com comandante do 3º BPM

O deputado estadual Luizinho Goebel (PV) se reuniu com o comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), coronel Rildo, na manhã de quinta-feira, 04, na sede do batalhão em Vilhena.

Da reunião participou o vereador eleito Ronildo Macedo.

O vereador, que mora no bairro Cristo Rei, se disse preocupado com o crescimento da violência na cidade, em especial no Bairro onde reside e reivindicou a reativação da Base da Polícia Militar no Cristo Rei.

O deputado Luizinho se comprometeu em alocar recursos para ampliar e melhoras asa bases comunitárias da PM, além de reivindicar junto ao governo a contratação de policiais da reserva para aumentar o efetivo da Polícia Militar na cidade.

“Acreditamos que com o aumento do efetivo, a reativação das bases e com o já consolidado sistema de monitoramento o combate a violência será melhorado”, disse Luizinho.

Eles visitaram as bases da PM no Bairro Cristo Rei e a setor 19, esta última em fase de acabamento.

