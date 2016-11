Mais de 100 mil farão as provas do ENEM em RO; portões abrem às 10h

Com o horário de verão, a abertura dos portões para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos 221 locais de prova em Rondônia será às 10h00, com encerramento às 11h00.

O inicio das provas será logo a seguir, às 11h30, o que deve merecer dos estudantes atenção redobrada, reforça a gerente de Controle, Avaliação e Estatística da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) Aparecida Meireles de Souza.

Estão inscritos para as provas do Enem em Rondônia 100.361 estudantes, a maior parte em Porto Velho, que reúne 43.302 candidatos. As provas serão realizadas nos próximos dias 5 e 6 de novembro, sábado e domingo.

O Enem é composto por quatro provas objetivas, com 45 questões de múltipla escolha cada, e uma redação. No dia 5 os temas são ciências humanas e suas tecnologias e ciências da natureza e suas tecnologias, com o tempo de prova estipulado em 4h30. Linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias são assuntos da prova do dia 6, com duração de 5h30,

A expectativa da Secretaria de Estado da Educação, segundo Cida, é a de que todos os estudantes inscritos façam de fato a prova.

Em todo o estado de Rondônia estão acontecendo aulões em escolas públicas e faculdades, mobilização que está engajando com sucesso professores e alunos do ensino médio de Porto Velho a Extrema e até Vilhena.

Desde o dia 19 o Ministério da Educação liberou a consulta aos locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016.

Os candidatos já podem consultar, pelo site http://enem.inep.gov.br/participante/, seu cartão de confirmação, para saber qual é o endereço dos 221 pólos, dos quais 71 em Velho, em que farão as provas.

Texto: Assessoria

Foto: Arquivo Extra de Rondônia