PRE apreende armas e detém dois suspeitos na BR-435

Na noite desta quinta-feira, 3, a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), realizava patrulhamento de rotina pela BR-435, rodovia que liga a BR-364 a Cerejeiras, quando no Km 16, visualizaram um veículo VW Gol de cor vermelha, placa NCI-3802/Vilhena, estacionado as margens da rodovia.

Ao se aproximarem do carro, encontraram um homem que saía da mata. Indagado o que estava fazendo, o homem disse que havia parado para fazer necessidades fisiológicas.

Porém, os militares desconfiaram, e em busca na mata foi encontrado um saco no qual continha um rifle calibre 22 com laser acoplado no cano e 22 munições intactas também calibre 22.

Indagado se estava sozinho, o homem disse que sim, mas em busca na mata os militares encontraram uma segunda pessoa deitada sobre a vegetação próxima a um tronco de uma árvore.

Com ele, foi localizada dentro de um saco plástico uma pistola calibre 36 da marca Boito com sete munições intactas. Ele tinha registro da arma, mas o porte obrigatório não possuía.

Além disso, havia uma mochila de cor preta contendo um binóculo com visor noturno, um laser, cinco facas, três lanternas, um canivete e três apitos.

Diante dos fatos, os infratores receberam voz de prisão e foram levados para a delegacia de Polícia Civil e apresentados ao delegado de plantão para providências cabíveis.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia