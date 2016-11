Rosangela Donadon pede agilidade na entrega de ambulâncias para o Cone-sul

O secretário de saúde prometeu à deputada que os equipamentos estarão disponíveis o mais rápido possível

A deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB) se reuniu com o secretário de saúde do estado de Rondônia, Williames Pimentel para cobrar celeridade nos trâmites relacionados à aquisição de ambulâncias oriundas de emendas da parlamentar. Cada município do Cone-sul de Rondônia – sete no total – irá receber uma ambulância para auxiliar no transporte de pacientes.

Rosangela Donadon comentou que o secretário de saúde prometeu agilidade na reta final do processo para que a entrega dos equipamentos possa acontecer nos próximos meses. “Trata-se de recursos importantes para nossa região. O Cone-sul precisa de melhorias na saúde pública e essas ambulâncias irão contribuir na celeridade de atendimento à população”, disse a deputada.

As ambulâncias conquistadas pela deputada do Cone-sul são do tipo semi-UTI. Consideradas de grande porte, os veículos ficarão às disposição dos municípios para o transporte de pacientes. “Atualmente muitas pessoas da região estão sendo levadas para Cacoal, onde o Estado mantém um hospital. Há também municípios que encaminham seus pacientes para Vilhena, onde há mais recursos. É uma forma de se melhorar a logística de transporte dessas pessoas”, detalhou a deputada.

