Tentativa de assalto em agência bancária deixa filho de prefeita eleita baleado em Vilhena; fotos e vídeo

Por volta das 10h45 desta sexta-feira, 4, dois homens armados tentaram assaltar a agência do Banco Sicoob localizada na Avenida Capitão Castro, no centro de Vilhena.

De acordo com as primeiras informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois homens chegaram numa moto Yamaha YBR 125 de cor vermelha e estacionaram na frente da agência.

Um deles passou pela porta giratória e usando de violência arrancou a arma do segurança, em seguida o que ficou no lado de fora atirou na porta.

O disparo acertou a perna de Melki Donadon, mais conhecido como “Melkinho” filho da prefeita eleita Rosani Donadon e do ex-prefeito Melquisedeque Donadon. Após, os bandidos fugiram sem levar nada.

A Polícia Militar e Polícia Civil estão no local colhendo informações. As câmeras de segurança do local e as de monitoramento da avenida deverão ajudar a polícia a identificar os ladrões.

Veja vídeo abaixo:

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo: Extra de Rondônia