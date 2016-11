Bandidos explodem caixa eletrônico no Cristo Rei, em Vilhena

Câmeras de segurança de uma empresa particular próximo ao caixa eletrônico do Banco Sicoob, localizado na Avenida Melvin Jones, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, mostram como agiram os bandidos.

Por volta das 03h30, três homens chegaram em duas motos altas, com roupas pretas e mochilas nas costas, com uma barra de ferro quebraram a porta da agência, em seguida colocaram explosivo no caixa e explodiram.

A imagem não mostra, se os ladrões levaram dinheiro, mas o responsável pela agência deverá dizer a polícia se havia valores no caixa e quanto foi roubado.

Após, os bandidos saíram atirando para o alto, dois disparos acertaram a parede de uma loja ao lado.

O responsável pelas imagens não quis ceder as mesma para reportagem, apenas mostrou reproduzidas num aparelho celular.

>>>>>>>>>Clique na imagem para ampliar>>>>>>>>>>

Texto: Extra de Rondônia

Fotos e Vídeo Extra de Rondônia