Box no barracão da feira municipal é alvo de furto em Colorado

O fato foi registrado pela Polícia Militar (PM) na manhã de sexta-feira, 4, no barracão da feira municipal no centro de Colorado do Oeste.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra Rondônia, a vítima chamou a (PM) e relatou que chegou para trabalhar e encontrou a porta do Box arrombada.

O proprietário deu por falta de aproximadamente 10 quilos de carnes e 15 peças de requeijão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia