Choque entre carro e bicicleta deixa garotos com escoriações

Acidente envolvendo um carro Chevrolet Corsa e uma bicicleta ocorreu na tarde deste sábado, 5, no cruzamento da Avenida Tancredo Neves com Rua 513, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, dois garotos seguiam numa bicicleta pela Avenida Tancredo Neves, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a Rua 513, colidiram com o veículo. A condutora transitava sentido Juína.

No choque, os meninos sofreram escoriações leves. Eles foram levados para o Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia