Eleito vereador, policial militar busca presidência da Câmara vilhenense

O clima político atual, com a prisão de quase todos os vereadores reeleitos na cidade, está favorecendo a pretensão de novatos em conquistar o comando da Casa de Leis local.

Segundo informações, quem está mais ativo nas conversas de bastidores neste momento é Carlos Suchi, policial militar eleito pelo PMDB.

As articulações do pretendente a presidência do Poder Legislativo incluem reuniões e tentativas de convencimento dos demais colegas que vão tomar posse em janeiro.

Segundo informações ele vem sendo bem-sucedido nas investidas e está se fortalecendo para a disputa interna.

Apesar do empenho de Carlos Suchi neste momento, nada indica que haverá escolha por consenso, e é provável que ele haverá disputa pela Mesa Diretora da próxima legislatura.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia