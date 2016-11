Motorista se envolve em acidente e foge do local na BR-174

Na tarde deste sábado, 5, acidente envolvendo dois veículos ocorreu no cruzamento da BR-174 com a Avenida Tancredo Neves, no bairro Jardim América, em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista que dirigia um carro VW Fox de cor vermelha, transitava pela Avenida Tancredo Neves, sentido Cuiabá, quando no cruzamento com a BR-174 (Avenida Jô Sato), bateu num carro VW Gol de cor cinza, que seguia pela Tancredo Neves, sentido Porto Velho, e acessava a rodovia sentido BR-364.

Após a colisão, o condutor do Fox fugiu do local sentido Avenida Paraná. O marido da condutora do Gol disse à reportagem que acidentes acontecem, e se o motorista do Fox tiver interesse em conversar sobre os prejuízos causados entrar em contato pelo telefone (69) 9 8439-3965.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia