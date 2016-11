Representando Vilhena, “Barcelona” é oficialmente apresentado para disputa do estadual

Oficialmente apresentado a imprensa na manhã deste sábado, 5, em café da manhã na Galeria Mirage, o “Catalão Vilhenense”, Barcelona F.C, deu seu pontapé inicial no futebol profissional de Rondônia.

Com membros, integrantes da diretoria, possíveis torcedores e até mesmo patrocinadores, o clube foi apresentado para imprensa falada e escrita.

Estiveram presentes o presidente José Luiz Pereira, vice Odelmar Schabo, secretário Pedro Leandro, Diretor Financeiro Luiz Henrique, diretor esportivo Paulo Juliano, presidente do conselho fiscal Augusto Pereira Neto e o conselheiro fiscal Erivelton da Silva (Cabixi), além do fundador e colaborador Mário Rocha e do presidente da Federação de Futebol de Rondônia (FFER), José Natal Pimenta Jacob, o “Natalzinho”.

A fundação do clube, projetos sociais e planilhas de planejamento para temporada foram assuntos que fizeram parte da reunião.

O clube que têm como visão integrar o elenco com atletas regionais ainda não se manifestou sobre a contratação de jogadores, mas apresentou alguns nomes conhecidos da torcida vilhenense: Cucaú, Cabixi, Edilsinho e Tuquinha.

O centro de treinamento do clube será o campo da antiga TSA, com treinos no período noturno. Já o projeto social que consiste em integrar garotos de 9 a 16 anos que futuramente serão aproveitados no elenco profissional serão durante a manhã e tarde, conforme o número de inscritos.

No encontro também foi lançado o site oficial do clube que está em fase final de criação, já acessível pelo endereço http://www.catalaovilhenense.com.br/.

Uma data será marcada para a primeira atividade com bola, onde vários atletas amadores terão a oportunidade de serem avaliados a fim de selecionar nomes para compor o elenco principal.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia