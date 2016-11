Só na Bença visita assentamentos realizados em estrada de Chupinguaia

O deputado estadual Só na Bença (PMDB), presidente da Comissão de Transportes e Obras na Assembleia Legislativa (ALE/RO), visitou os assentamentos Maranata I e Maranata II nesta semana e avaliou os serviços realizados na recuperação da estrada vicinal Linha 8, em Chupingaia.

Só na Bença agradeceu ao governador Confúcio Moura (PMDB) pelo acolhimento e atendimento referente à indicação feita pelo parlamentar, em decorrência da reivindicação pelos agricultores familiares daqueles assentamentos.

“Precisamos contribuir com as pessoas que vivem no campo, garantindo-lhes o direito de ir e vir com segurança pela Linha 8. Por isso, fiz a indicação ao governador Confúcio para que fossem realizados os serviços de manutenção dessa estrada vicinal e, assim, permitir melhores condições para o escoamento da produção desses agricultores inseridos na Agricultura Familiar”, esclareceu Só na Bença.

Para o deputado, essa é uma das maneiras que ele tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios rondonienses, ressaltando: “continuarei ajudando esses pequenos produtores rurais”.

