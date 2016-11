Subseção da OAB de Vilhena apoia projeto “Passos que Salvam”

A Subseção de Vilhena da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB/RO) apoia o projeto “Passos que Salvam”. O objetivo do movimento é despertar e conscientizar toda a população a sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer em crianças e jovens.

Será realizada no domingo, 27, a partir das 8h30, uma caminhada em prol da iniciativa. Um dos advogados pioneiros de Vilhena, Odair Flauzino de Moraes, coordenador do Hospital de Câncer de Barretos, é um dos idealizadores do evento.

O projeto funciona com a venda do “kit caminhada” com camiseta, squeeze e boné personalizados, onde toda a verba adquirida das vendas será destinada a arrecadação de fundos para o tratamento dos pacientes no Hospital de Câncer Infantojuvenil.

Odair Flauzino ressalta o trabalho da entidade nos seus serviços de atendimento às pessoas que precisam de tratamento. “Como Coordenador do Hospital de Câncer de Barretos e que conhece de perto o trabalho realizado por aquela instituição, tenho que incentivar essa campanha que está na quinta edição a nível nacional e a segunda em Vilhena.

A ação acontece simultaneamente no mesmo dia e hora e deve envolver mais de 400 cidades em 15 estados. Posso afirmar que a Comissão que nomeamos para realizar a campanha em Vilhena está fazendo um trabalho espetacular, abraçou a causa com a maior disposição e carinho. Estamos prontos para atendê-los toda vez que solicitarem”.

“O projeto é um diferencial na vida de muitas pessoas que necessitam de um cuidado maior. Clamo que toda a classe advocatícia se sensibilize, participe e realize doações. É preciso quebrar todos os tipos de barreiras que impedem o cidadão com câncer de ter igualdade de condições e enxergar essa parcela da sociedade que ainda permanece tão invisível” destaca o presidente da Subseção de Vilhena, Estevan Soletti.

A caminhada terá saída na delegacia de Polícia Civil com destino à Praça Nossa Senhora Aparecida. Durante o evento haverá sorteio de brindes. Os kits podem ser adquiridos ao valor de R$ 30,00 (trinta reais) cada, nas lojas Hering, Carevel e escritórios dos advogados Odair e Volpini, em Vilhena. Mais informações, entrar em contato pelo telefone (69) 98446-4945, falar com Anilza S. dos Santos.

POR QUE AJUDAR?

Estima-se que mais de 12 mil crianças sejam diagnosticadas com câncer no Brasil, sendo que apenas 50% receberão atendimentos. Quando isso acontece, muitos deles já chegam com a doença em estado avançado por diversos fatores, como desinformação dos pais, medo do exame e desinformação dos médicos. Além de ter a semelhança dos sinais e sintomas com patologias comuns da infância.

Há também a dificuldade dos profissionais em fechar o diagnóstico dos pacientes, o que atrasa os serviços médicos especializados, por isso, o conhecimento da oncologia pediátrica é tão importante.

Fonte: Ascom OAB/RO

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação