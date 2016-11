BR-174: pedestre é atropelado e morre no HR em Vilhena

José Costa Martins, de 38 anos, foi atropelado na noite deste sábado, 5, quando caminhava pela BR-174, sentido Juína.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, José foi atropelado por uma moto Honda Biz de cor preta, pilotada por Gilson Soares Ferreira, que devido à chuva que caia no memento pode não ter visto a vítima que caminhava pela rodovia.

Tanto o motoqueiro quanto o pedestre foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Regional (HR). Porém, horas depois o pedestre não resistiu aos ferimentos e morreu no HR.

O corpo da vítima foi transladado para velório e sepultamento pela funerária Vilhena para Colorado onde moram seus familiares.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia