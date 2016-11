Cobrança de dívida acaba em tentativa de homicídio; PM apreende arma e drogas na casa do suspeito de atirar

No final da tarde deste domingo, 6, a Central de Operação da Polícia Militar (PM) recebeu informação que na Avenida 1713, um homem tinha sido vítima de disparos de arma de fogo.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Ricardo de Souza Oliveira, de 25 anos, relatou aos militares que nesta tarde foi até a casa de um homem conhecido por “Neguinho Papai”, na Avenida 1713, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, cobrar a quantia de R$ 150,00 de um aparelho celular que havia vendido para ele.

Segundo a vítima, Neguinho se negou a pagar a dívida. Com isso, ele se retirou e foi embora. Porém, Neguinho o seguiu numa moto Twister de cor preta, emparelhou com seu carro e disparou por varias vezes, acertando-o no quadril e na perna esquerda.

Em busca do suspeito, numa casa na Avenida 1511, a guarnição encontrou dois pés de maconha. Em outra casa na Avenida 1713, foi localizada a moto Honda Twister de cor preta, placa NCS-7309/Cerejeiras, utilizada pelo suspeito na tentativa de assassinato, um revólver calibre 38 com numeração raspada, oito invólucros de substancia aparentado ser maconha, um aparelho celular da marca LG, três camisetas manga longa, uma manga curta, dois capacetes e uma balança de precisão.

Diante dos fatos, os objetos e a moto foram levados para a delegacia de Polícia Civil e entregues ao comissariado de plantão.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia