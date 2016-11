Doido para sair, faltam celas e o novo secretariado – Leia no “Cego, Surdo e Mudo”

ESQUEMA

Nos últimos dias Vilhena foi sacudida por mais uma onda de prisões de homens públicos, ação que levou para trás das grades não menos que 70% da formação da atual legislatura, além do vice-prefeito. Todos são acusados de participar de esquema de extorsão de empresários para liberação de loteamentos na cidade.

MOVIMENTAÇÃO

As cifras envolvidas no caso espantam: segundo as investigações não menos de R$ 1,7 milhão teriam sido movimentados na suposta falcatrua. Também surpreende a revelação acerca de quem seria o operador da fraude: o até então é considerado suspeito José Garcia.

FORAGIDOS

Os demais suspeitos, como todos sabem, são Carmozino Alves, Vanderlei Graebin, Marcos Cabeludo, Junior Donadon, Marta Moreira e Jairo Peixoto. Os dois últimos estão foragidos, mas prometem se entregar na próxima semana.

DOMINÓ

A queda do esquema ocorreu como um efeito dominó após a detenção de Garcia, há cerca de vinte dias. Comenta-se que anda rolando delação premiada no caso. Comenta-se, também, que mais prisões devem acontecer.

FALTAM CELAS

Tal possibilidade coloca outro ponto de interrogação em todo este embrulho: será que há em Vilhena número de celas suficientes para dar conta da “demanda”? Policiais e autoridades que atuam na fiscalização do uso de verbas públicas acreditam que não.

VICE EM CANA

E o vice-prefeito Jacier Dias vive momentos contrastantes com os que passou há pouco mais de um ano, que atuou ao lado dos “mocinhos” e foi peça-chave para o desencadeamento da Operação Stigma. Agora, é ele que anda assistindo ao Sol nascer quadrado.

DELAÇÃO

Falando em Stigma, um dos principais implicados no rolo, o ex-secretário governamental do Município Gustavo Valmórbida, firmou acordo de delação premiada com a Justiça e anda cantando feito passarinho. Muitos na cidade estão com as barbas de molho.

OS FAKES

Os perfis falsos, os chamados Fakes, estão inundando as redes sociais, principalmente no Facebook. Até nos comentários deste site são comuns fakes criticando e xingando sem limite, sem piedade, fulano ou sicrano. E o pior é que reclamam de liberdade de expressão. As pessoas de bem usam as redes sociais para expor sua indignação, sugerir ou fazer críticas construtivas, mas não extrapolando suas manifestações evitando que o caso chegue às portas da justiça, já que eles podem ser processados por suas declarações. Já os fakes não têm medo, se escondem atrás da tela. O que seria bom para a democracia se tornou um problema social. É uma pena!

DOIDO PARA SAIR

Mudando de tema, vamos olhar para a frente: a transição municipal está transcorrendo dentro da normalidade, e há poucos dias a prefeita eleita Rosani Donadon participou de reunião na casa do atual Chefe do Executivo, Zé Rover. O encontro foi cordial, e entre as animosidades da ocasião Rover soltou essa: “se eu pudesse, Dona Rosani, passava a chave da prefeitura para a senhora agora mesmo”.

DOIDO, NEM TANTO!

Entretanto, Rover deveria pensar seriamente nesse caso. Há que diga que, devido às prisões da operação Stigma, e o provável envolvimento do prefeito nos supostos crimes administrativos, ele seria preso após acabar o mandato, em 31 de dezembro deste ano. Ocorre que Rover tem foro privilegiado e não pode ser investigado – e preso – pela Polícia Federal, como aconteceu com integrantes do seu secretariado. O Supremo Tribunal Federal é quem decide nestes casos.

NOVOS SECRETÁRIOS

Para encerrar, este são os nomes que estão cotados para o primeiro escalão da próxima gestão vilhenense: na Saúde pode assumir Arijoan Cavalcante; a Educação deve ficar com Raquel Donadon; José Natal Jacob fica do no Esporte; Ivete Pires iria para a Agricultura; César Stefanes comandaria o SAAE, a SEMAS seria território de Valdete Savaris; a SEMAD seria comandada por Valdinei (Lulinha), e o vice-prefeito eleito Darci Cerutti tocaria a pasta da Industria e Comércio ou então da Secretaria da Fazenda.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia