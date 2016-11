Jovem é esfaqueado em boate no centro de Vilhena

Na madrugada deste domingo, 6, a Central da Polícia Militar (PM) foi chamada a comparecer no Hospital Regional (HR) de Vilhena, onde segundo informações teria dado entrada um jovem esfaqueado.

A namorada da vítima relatou aos militares que seu namorado Mailson de Souza Santos, de 24 anos, foi ao banheiro da boate, quando alguns rapazes que estavam no local pediram um isqueiro, a vítima disse que não tinha. Com isso, os jovens saíram do banheiro proferindo palavrões.

Quando Mailson e a namorada estavam na pista de dança, um jovem identificado por “Lucas” e outro por “Bob” agrediram a vítima com soco em seguida o esfaqueou nas costas.

O segurança do estabelecimento interviu e também foi golpeado no queixo. Após a confusão os agressores saíram do local e empreenderam fuga.

Foram feitas buscas, mas nenhum suspeito foi localizado. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil para ser investigado.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Ilustração