Mesmo sem comemoração, feriado de aniversário de Vilhena está mantido

Apesar da prefeitura ter anunciado que o 39º aniversário de Vilhena será guardado sem festejos, o feriado do dia 23 de novembro será respeitado na data.

A ausência de eventos deu margem a boato que a data comemorativa poderia ser antecipada, criando um “feriadão”, algo que não acontecerá.

Desde 2.013 a pedido do empresariado local foi vetada por lei a mudança da data comemorativa municipal, que entre 2.006 e o ano referido poderia ser antecipada para as segundas-feiras, caso caísse no meio da semana. Isso gerava transtornos e prejuízos ao comércio local, por isso aconteceu a mudança.

Segundo informações, a passagem dos trinta e nove anos de emancipação político-administrativa de Vilhena será marcada por uma “singela” homenagem, que vai acontecer no dia 26.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Vicente Moreira