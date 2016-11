Passageiro de ônibus é preso com armas de fogo e mais de dois quilos de maconha em Vilhena

O fato ocorreu na manhã deste domingo, 6, no Km 1 da BR-364, no Posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, em abordagem de rotina a um ônibus que faz linha Porto Velho/Goiânia, foi encontrado na bagagem do passageiro Leandro Araújo de Souza, de 25 anos, 2.175 quilogramas de substancia aparentando ser maconha e duas armas de fogo, sendo: um revólver da marca Taurus calibre 38 e uma pistola da marca Taurus 940 com carregador, e munições.

De acordo com o suspeito, embarcou em Manaus – Amazonas e entregaria os produtos em Goiânia – Goiás. Ele receberia R$ 3 mil pelo transporte.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia de Polícia Civil e apresentado ao delegado de plantão para providencias que o caso requer.

