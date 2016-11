Sindsul reforça paralisação nacional por melhorias para categoria

Em entrevista ao Extra de Rondônia, a vice-presidente do Sindicato dos Servidores Municipal do Cone Sul de Rondônia (SINDSUL), Sonia Fatima Batista Paz reafirmou a participação do sindicato na paralização nacional programada para a próxima, sexta-feira, 11.

A mobilização esta prevista para começar as 08h00 na Praça Nossa Senhora Auxiliadora com uma caminhada pela Avenida Major Amarante finalizando na Praça Padre Ângelo Spadari. “É importante explicar a sociedade que estamos lutando por melhorias em condições de trabalho, contra a PEC 241, atual 055, e a PLP 257 que caso sejam aprovadas afetaram não somente o setor público, mais também o privado”, explicou.

Outro pondo abordado foi referente à possibilidade em atraso no pagamento de servidores municipais em Vilhena. Sobre o tema, a vice-presidente destacou que o sindicato acompanha de perto, e, caso não se resolva, o departamento jurídico entrará em cena, com um mandado de segurança, garantindo os direitos dos servidores.

Segundo Sonia, mais três sindicatos em Vilhena deverão se juntar na mobilização da próxima semana. “É esperado que ocorram adesões dos Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado de Rondônia (SINTERO), Sindicato dos Trabalhadores em saúde no Estado de Rondônia (SINDSAÚDE) e Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Vilhena”, concluiu.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia