Zoche lança promoção de aniversário com baterias a partir de R$ 175

Zoche Baterias, uma empresa genuinamente vilhenense está completando 30 anos de existência e como sempre surpreendendo os clientes quando se trata de qualidade. A fabricação feita com responsabilidade e transparência foram alguns dos itens primordiais na hora da escolha dos clientes pela Bateria Zoche.

Tendo como diretrizes sempre a qualidade e a satisfação do cliente, a empresa conquistou a Certificação ISO 9001:2008, consolidando-se ainda mais no mercado nacional de baterias automotivas.

No ano em que é comemorado o trigésimo aniversário, a Zoche lança uma imperdível promoção em toda linha leve e pesada de baterias com valores a partir de R$ 175.

Em Vilhena, a fábrica mantém uma loja de apoio e assistência ao consumidor na Avenida Marechal Rondon, 2760, pátio do Posto Cinta Larga no centro. A loja também disponibiliza contatos para emergências (69) 3322-1130/ 9 8485-5709 e 9 8487-6338, falar com Erik ou Patrick Zoche.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia