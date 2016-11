2° Rodeio Beneficente começa nesta sexta-feira em Pimenteiras

Acontece neste final de semana nos dias 11 a 13 de novembro, no município de Pimenteiras do Oeste, o 2° Rodeio beneficente “Faça uma Criança Feliz”, uma realização da Cia Rodeio Nova Era, a festa será realizado na Linha 11, Km 5,5 na área rural de Município.

A segunda festa de peão beneficente “Faça uma Criança Feliz” que acontece na cidade, sendo cobrado o ingresso um brinquedo todas as noites, os brinquedos arrecadados serão doados para as crianças mais necessitadas.

A festa terá durante esses três dias os amantes da festa de rodeio terão como atrações neste grande evento: Rodeio em Touros e carneiros, Barracas com comidas típicas, Mesa da Amargura, e um grande baile após o rodeio, premiação do primeiro a quinto lugar em dinheiro.

Premiação:

1° Lugar R$ 1.200,00

2° Lugar R$ 800,00

3° Lugar R$ 500,00

4° Lugar R$ 300,00

5° Lugar R$ 200,00

O 2° Rodeio beneficente “Faça uma Criança Feliz” além de sua comissão organizadora a Cia Nova Era de Rodeios, o evento conta ainda com apoio da vereadora Valeria Garcia e vice-prefeita eleita. Prestigie e participe desta grande ação beneficente!

Os organizadores do CIA RODEIO NOVA ERA tem a honra e o prazer em convidar você e sua família para participar neste final de semana do nosso evento “Faça uma Criança Feliz”, a entrada todas as noites será um brinquedo onde será doado para nossas crianças do projeto NATAL SOLIDÁRIO em nome do organizador Bruno Garcia e toda sua equipe dos formiguinhas que estão a todo vapor preparando o local para receber aos visitantes e participantes do evento.

Autor: Wilmer G. Borges

Foto: Divulgação