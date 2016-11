Carreteiro estaciona em frente portão e impede acesso a garagem de morador

Um morador da Rua Argeu Bernades, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena, entrou em contato com a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 7, para demonstrar sua indignação quanto ao desrespeito de um motorista de carreta.

Segundo o morador, uma carreta bi trem Scania – 113, de cor vermelha, placa NBL-7952/Vilhena, está desde a última sexta-feira, 4, estacionada em frente ao portão de sua casa.

Desde então, o morador não consegue entrar na garagem com seu carro. Inclusive está deixando o veículo na casa do vizinho, por não saber a quem pertence o caminhão.

A Polícia Militar de Trânsito foi chamada, porém, os militares falaram que não podiam fazer nada, pois não há convênio entre a corporação e o município para que providências possam ser tomadas.

Enquanto isso, até a postagem desta matéria, o morador continua sem poder usar sua garagem, pois a carreta está no mesmo lugar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia