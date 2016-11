Colisão entre motos deixa uma pessoa ferida

Acidente envolvendo uma moto Honda XLR-125 – com placa de Cacoal e uma Honda CG 125 – com placa de Pimenta Bueno, ocorreu no final da tarde desta segunda-feira, 7, no bairro Jardim América, em Vilhena.

De acordo com informações do condutor da CG 125, ele trafegava pela Avenida Curitiba, sentido Porto Velho, quando no cruzamento com a Rua Mário Correia, foi atingido na traseira pelo condutor da XLR.

No choque, ambos caíram, porém, apenas o condutor que causou o acidente sofreu ferimentos. Ele foi socorrido ao Hospital Regional pelo Corpo de Bombeiros.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia