Congresso motivacional reúne mais de 250 participantes em Vilhena

Mais de 250 mulheres participaram do congresso motivacional “Mulher Mais”, que foi realizado neste final de semana em Vilhena. O evento contou com uma ampla programação repleta de oração, comunhão, musica e palestras abordando temas como depressão, sexualidade, redes sociais e estilo de vida.

Voltado para o público feminino, o congresso teve inicio na sexta-feira, 4, e encerrou no sábado,5. O evento foi organizado pelo departamento do Ministério da Mulher (MM), do Distrito Jardim Primavera, da Igreja Adventista do Sétimo Dia.

As participantes do evento também interagiram com a comunidade realizando a entrega de cestas básicas e também de panfletos informativos sobre “Novembro Azul”, pois o mês é internacionalmente dedicado às ações relacionadas à prevenção ao câncer de próstata e à saúde do homem.

Para a pedagoga Gislene Fontinele participar do congresso foi uma oportunidade de aprendizado. “Fui convidada por uma amiga a participar do congresso e gostei muito, pois foram tratados vários assuntos importantes da atualidade de uma maneira que posso aplicar em minha vida, superando minhas expectativas”, disse Gislene.

O evento contou com a presença da mentora do projeto “Mulher Mais” e líder do MM na região Noroeste Analu Zahn, de Manaus, da jornalista e apresentadora da TV Novo Tempo, Bianca Oliveira, da líder do MM no sul de Rondônia Yesely Carbajal, da líder do Ministério da Criança e do Adolescente no sul de Rondônia Cida Peixoto e a psicóloga Adma Anubis, e do empresário Valdeci Tergon.

“Ser ‘Mulher Mais’ é ser mais de Jesus, o projeto vem para auxiliar as mulheres a desenvolver quatro pontos da mulher de maneira que ela seja mais amiga, mais solidaria, mais intelectual e mais missionaria”, destacou Analu Zahn.

A organizadora do congresso, Keiny Goulart, explicou que o congresso é uma extensão do projeto “Mulher Mais” que ao longo do ano vem sendo desenvolvido com as irmãs e amigas. Mais de 40 pessoas atuaram como voluntarias na realização do congresso, que reuniu mulheres de diferentes denominações.

Texto: Queiteane Rodrigues

Fotos: Cirlene Furtado